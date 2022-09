रतलाम में करोड़ों की जमीन पर चली जेसीबी, देखें वीडियो

मध्यप्रदेश के रतलाम में कलेक्टर के निर्देश पर करोड़ों रुपए की जमीन पर जेसीबी चलाकर अतिक्रमण हटाया गया है।

रतलाम. मध्यप्रदेश के रतलाम में कलेक्टर के निर्देश पर ७५ करोड़ रुपए बाजार दर की जमीन पर जेसीबी चलाकर अतिक्रमण हटाया गया है। प्रशासन ने ये कार्रवाई जिला कोर्ट में एक मामले में जीत के बाद की है। महू - नीमच फोरलेन पर स्थित ये भूमि करीब 75 करोड़ रुपए मूल्य की है।

BREAKING NEWS #Ratlam के पति पत्नी 13 सितंबर को बनाएंगे विश्व रिकार्ड