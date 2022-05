रतलाम कलेक्टर की रोक, फिर भी आधी रात को हो रहा गलत काम

मध्यप्रदेश के रतलाम कलेक्टर ने नलकूप खनन को रात 10 बजे बाद करने पर रोक लगा दी है, लेकिन अवैध काम करने वालों में कलेक्टर रतलाम का कोई डर नहीं है। धड़ल्ले से रतलाम में रात 12 बजे बाद धरती को छलनी करने का काम हो रहा है।

Updated: May 11, 2022 10:04:58 pm

रतलाम. मध्यप्रदेश के रतलाम कलेक्टर ने नलकूप खनन को रात 10 बजे बाद करने पर रोक लगा दी है, लेकिन अवैध काम करने वालों में कलेक्टर रतलाम का कोई डर नहीं है। धड़ल्ले से रतलाम में रात 12 बजे बाद धरती को छलनी करने का काम हो रहा है। बड़ी बात यह है कि गलत काम करने वालों को प्रशासन का कोई डर नहीं नजर आ रहा है।

Ratlam collector ban, yet wrong doing at midnight