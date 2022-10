Ratlam कलेक्टर को मिली गुप्त सूचना, आधी रात को पड़वाई रेड, देखें खबर का VIDEO

मध्यप्रदेश में मिलावट के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में रतलाम कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को इंदौर से एक व्यक्ति ने गोपनीय सूचना दी। इसके बाद आधी रात को रेड जब डाली गई तो नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया।

रतलाम. त्यौहारों के मद्देनजर बाजार में खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायतें प्राप्त होने पर कलेक्टर नरेन्द्र सूर्यवंशी के निर्देश पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा सोमवार रात कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान 71 गैस सिलेण्डर, मावा तथा अन्य सामग्री जब्त की गई। कोमल नगर स्थित अनमोल चोपडा के मकान मे अत्यधिक मात्रा मे गैस की टंकियां एवं संदिग्ध मावा मिलने की शिकायत पर प्रशासन की ओर से शहर तहसीलदार अनीता चोकोटिया, नायब तहसीलदार कुलभूषण शर्मा, पटवारी तेजवीरसिंह चौधरी तथा सत्यनारायण सिसौदिया द्वारा औचक जांच की गई।

