देखें वीडियो : रतलाम कलेक्टर ने बोली तिरंगा अभियान के लिए बड़ी बात

तिरंगा सिर्फ अभियान ही नहीं, राष्ट्र प्रेम हमारी आत्मा में बसा

सभी को साथ लेकर बनाएंगे चांदनीचौक के गोल चक्कर के लिए योजना

रतलाम कलेक्टर ने की पत्रिका से विशेष बात

रतलाम. आगामी 11 से 17 अगस्त तक प्रदेश सहित रतलाम में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत होना है। इसके लिए शासन का हर विभाग ही नहीं, जिले के प्रमुख धर्मगुरु से लेकर कई सामाजिक संगठन कमर कस चुके है। तिरंगे की कहीं भी कमी नहीं हो, इसके लिए स्व - प्रेरणा लेकर कई घरों, स्व सहायता समूह भी हर घर में तिरंगा पहुंचे इसके लिए जोर - शोर से तैयारियां कर रहे है। रतलाम कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने पत्रिका ने इस अभियान सहित अन्य मामलों पर विस्तार से बात की।

Watch video: Ratlam collector said big thing for tiranga campaign