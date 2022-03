रतलाम में कलेक्टर ने जारी किया वीडियो, बोली यह बड़ी बात

सरकारी बैठक में अपने गुस्से को लेकर चर्चित रतलाम कलेक्टर ने पत्रिका की खबर के बाद अपना बेतुका आदेश किया संशोधित किया है। अब कलेक्टर बोले, कम संख्या में आने पर नहीं कोई बंदिश, वीडियो जारी कर दी सफाई...अब कोई भी अधिकारी ले सकेगा ज्ञापन

रतलाम. सरकारी बैठक में अपने गुस्से को लेकर चर्चित रतलाम कलेक्टर ने पत्रिका की खबर के बाद अपना बेतुका आदेश किया संशोधित किया है। अब कलेक्टर ने कहा है कि उनको ज्ञापन देने कम संख्या में आने पर नहीं कोई बंदिश नहीं है। रतलाम जनसंपर्क विभाग से वीडियो जारी कर कलेक्टर ने सफाई दी है। कलेक्टर के अनुसार अब कोई भी अधिकारी ज्ञापन ले सकेगा। बता दे इसके पूर्व कलेक्टर ने आदेश जारी कर कहा था कि ज्ञापन देने सीधे कोई नहीं आएगा, बल्कि इसकी पूर्व में सूचना देना होगी।

ratlam collector released video, said this is a big thing