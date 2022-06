इनकी एडिय़ा घीस रही हक के लिए, किसी नेताजी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही

पहले तो इनको पेंशन देने के लिए सर्वे के काम में पहले देरी की, अब चुनाव आ गए, ऐसे में जुलाई की 20 तारीख तक भी इनको पेंशन के लिए सिर्फ चक्कर लगाना होंगे। इनकी संख्या एक या दो नहीें, बल्कि 98240 है। न पक्ष, नहीं विपक्ष इनके लिए कुछ कर रहा है।

रतलाम. मध्यप्रदेश सरकार का सामाजिक न्याय विभाग समाज में सात प्रकार के लोगों को 600 रुपए याने की 20 रुपए प्रतिदिन की पेंशन देता है। इस पेंशन के 20 रुपए में दो समय का भोजन से लेकर घर की अन्य जरुरत पूरी पेंशन लेने वालों को करना होती है। दो माह से यह पेंशन रतलाम में 98240 लोगों को सिर्फ इसलिए नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हमारे होनहार कर्मचारियों ने कुल जमा 617 लोगों का भौतिक सत्यापन नहीं किया है। अब चुनावी आचार संहिता है व कर्मचारी चुनाव में व्यस्त हो गए है। तो यह माना जा रहा है कि जुलाई में जब आचार संहिता हटेगी तब सरकारी साहब का मन हुआ व बचे हुए लोगों के भौतिक सत्यापन की याद आई तो सर्वे करवाया जाएगा, अन्यथा राखी से लेकर दीपावली इनकी बगैर पेंशन के ही मनेगी।

