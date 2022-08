VIDEO शपथ लेते ही #Ratlam महापौर प्रहलाद पटेल ने दी करोड़ों की सौगात

नगर निगम की नई परिषद के लिए शपथ लेने वाले पार्षद और महापौर के हाथ में तिरंगा था। हाथ में लिया तिरंगा और कदमों का जोश बता रहा था दिल में राष्ट्रप्रेम है। जब शपथ पूरी हुई तो यह सभी को समझ आ गया, नई परिषद के मन में शहर विकास का गहरा संकल्प है। शपथ लेने के बाद जब सबसे अंत में महापौर प्रहलाद पटेल और इनके पूर्व शहर विधायक चेतन्य काश्यप ने जनता को संदेश दिया, उसमे छिपे हुए भाव से यह साफ हो गया कि अब शहर विकास की रफ्तार तेज गति से पकड़ेगा।

रतलाम. नगर निगम की नई परिषद की रविवार को शपथ हो गई। शपथ आयोजन में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने सबसे पहले महापौर पटेल और बारी - बारी से 34 पार्षदों को शपथ दिलाई। शपथ के पूर्व ही पार्षद और महापौर सहित उनके समर्थक हाथ में तिरंगा लिए हुए आए थे। मंदसौर सासंद सुधीर गुप्ता, शहर विधायक काश्यप, जावरा विधायक डॉ. राजेंद्र पांडे, खाचरोद आश्रम के ब्रहमचारी संत कृष्णानंद महाराज सहित पूर्व महापौर और अन्य नेता मंच पर अतिथि के रुप में थे। शहर की योजनाओं को गति देने के लिए टाइम टेबल महापौर पटेल ने बनाया है। इसमे बेहतर स्वच्छता, नियमित पेयजल, बेहतर रोड शामिल है। इसके लिए किए जाने वाले काम के बारे में बताया। सबसे बड़ी बात डायल 100 की तरह स्वच्छता तुरंत मिले, इसके लिए नए नए वाहन खरीदने की योजना बताई गई।

Ratlam Mayor Prahlad Patel gave crores as soon as he took oath, VIDEO