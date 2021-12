रतलाम : अब मकान बनाना हुआ मुश्किल

नगर निगम ने एक नया नियम लागू कर दिया है। इसके बाद मध्यप्रदेश के रतलाम में मकान बनाना आसान नहीं होगा। यहां पढ़ें क्या है नया नियम व इससे आपकी जिंदगी पर किस तरह आएगा असर।

Ratlam: Now it is difficult to build a house