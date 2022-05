चोरियों को रोकने #Ratlam पुलिस का नया प्लान, होंगे शातिर चोर परेशान

चोरी की वारदात रोकने नया प्रयोग करेगी पुलिस

ताला नहीं, अब दरवाजा सुरक्षित रखने पायलट प्रोजेक्ट

करीब दो माह के अध्ययन के बाद पुलिस ने लिया निर्णय

शहर में बढ़ती चोरी की वारदात थामने अब सायरन प्रणाली पर जोर

आशीष पाठक रतलाम. शहर में चोरी की लगातार बढ़ती वारदात पर लगाम के लिए पुलिस नया प्रयोग करने जा रही है। दरअसल, चोरी की वारदात करने का बदला पैटर्न पुलिस ने समझ लिया है। बीते कुछ माह के दौरान हुई चोरी की वारदातों में ज्यादातर में चोर ताला तोडऩे के बजाय दरवाजा का नकूचा निकाल रहे है, इससे कितना ही मजबूत ताला लगाने के बाद भी चोरी हो रही है। अब पुलिस इसकी रोकथाम के लिए शहरभर में दरवाजों को सुरक्षित करने के लिए सायरल प्रणाली लगवाने का अभियान चलाएगी, इससे दरवाजे को छूने पर तत्काल सायरन बज उठेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत रतलाम पुलिस इसे शहर में आजमाएंगी, इसकी सफलता सामने आने पर इसे जिलेभर में लागू किया जाएगा, फिर प्रदेश पुलिस के समक्ष भी प्रस्ताव भेजा जाएगा।





MP Police's new plan to stop thefts, vicious thieves will be upset