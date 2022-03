ऐसे तो बहरे हो जाएंगे रेलवे स्टेशन पर यात्री

रतलाम सहित देश के रेलवे स्टेशन पर लगातार बजने वाले माइक से जो शोर हो रहा है उसका डेसिबल इतना अधिक है की समय से पहले यात्रियों को बहरा कर देगा।

रतलाम. रतलाम सहित देश के रेलवे स्टेशन पर लगातार बजने वाले माइक से जो शोर हो रहा है उसका डेसिबल इतना अधिक है की समय से पहले यात्रियों को बहरा कर देगा। शहर में सबसे अधिक शोर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म व दूसरे नंबर पर नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहन द्वारा माइक से किया जा रहा है। यह खुलासा पत्रिका द्वारा गुरुवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक साउंड मीटर से मापे गए शोर से हुआ है। बड़ी बात यह है कि तय पैमाने से अधिक होने वाले इस शोर को खुद सरकारी विभाग ही कर रहा है, इसलिए इसको रोकने वाले ही विभाग ही इस मामले पर संजीदा नहीं है। यह सब नियमित होता है, लेकिन इन दिनों चल रही परीक्षाओं के दौरान भी इस पर ध्यान नहीं रखा जा रहा है।

most noisy from the railway platform and the garbage vehicle of the corporation