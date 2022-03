रतलाम के विकास का नया द्वार खोलेगा रिंगरोड

विधायक चेतन्य काश्यप ने सैलाना रोड स्थित नंदलई फण्टे पर नंदलई से मांगरोल से बनने वाले करीब 21 किमी लम्बे रिंगरोड के निर्माण का यंत्र पूजा कर शुभारंभ किया।

रतलाम. विधायक चेतन्य काश्यप ने सैलाना रोड स्थित नंदलई फण्टे पर नंदलई से मांगरोल से बनने वाले करीब 21 किमी लम्बे रिंगरोड के निर्माण का यंत्र पूजा कर शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि रिंगरोड सिर्फ यातायात प्रबंधन के लिए नहीं होता, अपितु उससे विकास के नए रास्ते खुलते है। नंदलई-मांगरोल रिंगरोड से रतलाम में नए व्यवसायिक एवं आवासीय प्रयोजनों का मार्ग खुलेगा। इससे रतलाम शहर में यातायात का दबाव भी कम हो जाएगा।

Ring Road will open a new door for the development of Ratlam