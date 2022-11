Ratlam जनपद में बवाल : कांग्रेस के 11 सदस्य देंगे त्यागपत्र

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए अधिक समय नहीं हुआ है। तीन माह में ही सदस्यों की नाराजी सामने आने लगी है। रतलाम जनपद में कांग्रेस सदस्यों ने राशि वितरण में भेदभाव का आरोप लगाते हुए त्यागपत्र देने की घोषणा कर दी है।

रतलाम. 25 सदस्यों वाले जनपद में पहली बैठक के दौरान सदस्यों को निर्माण के लिए राशि वितरण में हुए भेदभाव पर कांग्रेस के सदस्य नाराज हो गए है। बार - बार मनुहार के बाद भी जब सदस्यों की सुनवाई नहीं हुई तो अब त्यागपत्र देने की घोषणा इन सदस्यों ने कर दी है। जिला पंचायत सीईओ को इसकी सूचना देने सदस्य शनिवार को आए, अवकाश होने के चलते मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन अब सोमवार को सदस्य कलेक्टर से मिलेंगे। निराकरण नहीं हुआ तो त्यागपत्र दे देंगे।

Ruckus in Ratlam district: 11 members of Congress will resign