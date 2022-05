BREAKING NEWS रतलाम में सरपंच को किया तालों में कैद, VIDEO

मध्यप्रदेश के रतलाम में सैलाना विकासखंड के अंतर्गत सरवन गांव के सरपंच को गांव वालों ने तालों में कैद कर दिया है। इसकी वजह गांव में पानी की समस्या बताई जा रही है।

Updated: May 12, 2022 01:56:16 pm

रतलाम. हर गाव को शुद्ध पीने का पानी मुहैया करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार करोड़ रुपयें खर्च कर नल जल योजना चलाकर हर घर नल कनेक्शन लगा रही है और पीने का पानी दे रही है। इसके विपरीत आज भी कई गांव आज भी पानी को तरस रहे है। ऐसे में अब परेशान गांव के लोग सरपंच को तालों में कैद कर रहे है।

sarpanch in Ratlam was imprisoned in locks, Watch VIDEO