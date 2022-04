4 मई से शनि मंगल का मिलन करेगा दंगल, यह राशि वाले रहे सावधान, यह करेें उपाय

आगामी 4 मई से शनि व मंगल का मिलन होने जा रहा है। यह 45 दिन तक रहेगा। ऐसे में कुछ खास राशि वालों को बेहद सावधान रहने की जरुरत है, क्योंकि फरवरी में जब यह मिलन हुआ था, तब रशिया व यूक्रेन का युद्ध हुआ था, इस बार के मिलन में युद्ध के अलावा स्वास्थ्य पर गंभीर असर शनि - मंगल का मिलन डालेगा।

रतलाम. आगामी 4 मई से शनि व मंगल का मिलन होने जा रहा है। यह 45 दिन तक रहेगा। ऐसे में कुछ खास राशि वालों को बेहद सावधान रहने की जरुरत है, क्योंकि फरवरी में जब यह मिलन हुआ था, तब रशिया व यूक्रेन का युद्ध हुआ था, इस बार के मिलन में युद्ध के अलावा स्वास्थ्य पर गंभीर असर शनि - मंगल का मिलन डालेगा। ऐसे में कुछ आसान उपाय से लाभ होगा।

Saturn and Mars will meet with riots, zodiac should be careful, remedy