Sawan somvar : Ratlam से अमरनाथ गए यात्रियों के साथ हुआ चमत्कार, हर जगह हर हर महादेव

बाबा अमरनाथ की यात्रा वो भी सावन माह में, ऐसा भाग्य हर किसी का नहीं होता। सावन माह में बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए रतलाम से गए यात्रियों के साथ चमत्कार हुआ है। ये चमत्कार क्या हुआ, ये आगे की खबर में पढ़ें....

Sawan somvar : Miracle happened with the pilgrims who went to Amarnath