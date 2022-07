Sawan Somwar 2022 : मालवा का सबसे बड़ा है यह शिव मंदिर, खुदाई में निकली थी 250 से अधिक प्रतिमाएं

1200 वर्ष पुराना शिव मंदिर खुदाई में इसी वर्ष निकला था। अब यह मंदिर जन - जन की आस्था का केंद्र श्रावन माह में बना हुआ है।

रतलाम. जिले के रतलाम - बाजना रोड पर राजापुरा माताजी क्षेत्र में 1200 वर्ष पुराना शिव मंदिर खुदाई में इसी वर्ष निकला था। अब यह मंदिर जन - जन की आस्था का केंद्र श्रावन माह में बना हुआ है। खुदाई के दौरान 250 से अधिक प्रतिमाएं, कलाकृतियां आदि निकल चुकी है। इनमे 100 से अधिक तो अद्वितीय मूर्तियां शामिल हैं। रतलाम जिले में भूमि में से निकला यह मंदिर खजुराहो में स्थापित मंदिर की तर्ज पर बना हुआ है। अच्छी बात यह है कि मालवा का सबसे बड़ा मंदिर के जीर्णोद्वार का काम शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यहां से निकली प्रतिमाओं को गुलाब चक्कर में रखवाया गया है।





Sawan Somwar 2022 : Shiva temple is the largest in Malwa