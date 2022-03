ATM से रुपए निकालने के SBI ने बदल दिया नियम

देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक SBI याने की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्वयं के SBI ATM से रुपए निकालने के नियम में बदलाव कर दिया है।

Published: March 20, 2022 10:29:08 am

रतलाम. देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक SBI याने की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्वयं के SBI ATM से रुपए निकालने के नियम में बदलाव कर दिया है। यह बदलाव रेंज के तीनों जिलों के SBI ATM में लागू हो गए है। जानकारी के अनुसार अब SBI के उपभोक्ताओं को SBI ATM से रुपए निकालने के दौरान चार अंक का OTP दिया जाएगा। यह OTP पंजीकृत मोबाइल पर आएगा। यह नियम एक बार में 10 हजार से अधिक रुपए निकालने के लिए लागू कर दिया है।

SBI changed the rules for withdrawing money from ATM