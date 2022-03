भगोरिया पर्व में ढ़ोल की थाप पर एसडीएम के थिरके कदम, देखें वीडियो

मध्यप्रदेश के रतलाम संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले झाबुआ, अलीराजपुर में इन दिनों भगोरिया पर्व चल रहा है। इस दौरान मध्यप्रदेश में पदस्थ एक महिल एसडीएम ने ढ़ोल की थाप व बांसुरी की तान पर जो नृत्य किया उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

रतलाम. मध्यप्रदेश के रतलाम संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले झाबुआ, अलीराजपुर में इन दिनों भगोरिया पर्व चल रहा है। इस दौरान मध्यप्रदेश में पदस्थ एक महिल एसडीएम ने ढ़ोल की थाप व बांसुरी की तान पर जो नृत्य किया उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एसडीएम रतलाम संसदीय क्षेत्र के अलीराजपुर में पदस्थ है।

SDM dances on the beat of drum in Bhagoria festival, watch video