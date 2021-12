Ratlam में 85 हजार में से 40 हजार घर में स्मार्ट मीटर

समकक्ष शहरों में रतलाम ने बढ़ाई बढ़त

रतलाम. स्मार्ट योजना से रतलाम शहर स्मार्ट बन रहा है, दरअसल शहर ने संभाग में स्मार्ट मीटर लगाने की गति में अपने समकक्ष शहरों में बढ़त बना रखी है। नए वर्ष की शुरूआत तक रतलाम शहर का चिन्हांकित करीब 85 फीसदी इलाका स्मार्ट मीटर से पट जाएगा। इस मीटर के बाद बिजली कंपनी की विद्युत सप्लाई व्यवस्था घरों तक और सुरक्षित होगी। अब तक शहर में 85 हजार से अधिक घर में से 40 हजार घर में स्मार्ट मीटर लग गए है।

Old Meters Holiday Now new smart meters will be installed