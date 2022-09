VIDEO मंदिर की घंटी और अजान की आवाज मैं सोपी अस्थियां

रंगजी की जब अस्थियां मिली तो फफक पड़े परिजन

रतलाम. परिवार से दूर होकर वो लंबे समय से गांव से शहर आ गया। इस बीच दिनभर तो काम करता, लेकिन रात में सोने के लिए कॉलेज रोड स्थित मानव सेवा समिति के फुटपाथ का उपयोग करता। एक दिन बीमार हुआ तो उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, मृत्यु इलाज के दौरान हो गई। इसके बाद परिजन जब तलाश करते हुए आए तो पता चला कि मृत्यु होकर अंतिम संस्कार भी कर दिया। बाद में जब परिवार को सामाजिक कार्यकर्ता गोविंद काकानी ने अस्थिायां सौपी तो वे फफक कर रो पड़े।

Breaking News 6 new railway stations to be built in Madhya Pradesh