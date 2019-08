Sushma swaraj passes away : रतलामी नमकीन की शौकीन थीं सुषमा स्वराज, इस शहर से रखती थीं खास लगाव

रतलामः पूर्व विदेश मंत्री ( Forign Minister ) और भारतीय जनता पार्टी ( bhartiye janta party ) के चोटी के नेताओं में शुमार सुषमा स्वराज ( sushma swaraj ) के निधन से आज पूरे देश में शोक की लहर है। उनके निधन की खबर जिस जिसको लगी वो स्तब्ध रह गया। हालांकि, हर वर्ग और तबके के लोगों में उनके निधन को लेकर गहन शौक कारण उनका किरदार है। राजनीतिक ( political ) हो या सामाजिक ( social ) हर क्षेत्र में उन्होंने लोगों के बीच एक खास स्थान हासिल किया था, जिसके कारण सभी देश के लगभग हर क्षेत्र में उनसे जुड़ी कुछ खास यादें हैं। ऐसी ही उनकी एक याद जुड़ी है मध्य प्रदेश के रतलाम ( Ratlam ) शहर से। हालांकि, सुषमा स्वराज एमपी के विदीशा जिले से दो बार सांसद रही हैं, लेकिन उनका कनेक्शन पूरे प्रदेश से किसी न किसी तरह रहा है।



रतलाम से जुड़ी खास यादें

पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी ( himmat kothari ) ने रतलाम शहर से जुड़ी उनकी यादें साझा करते हुए कहा कि, सुषमा स्वराज को रतलाम शहर से खास लगाव था। वो जब भी शहर आती थीं, तो यहां के रतलामी नमकीन ( ratlami namkeen ) का स्वाद ( taste ) लेना नहीं भूलती थीं। उन्हें यहां के रतलामी नमकीन खास पसंद थे। हिम्मत कोठारी के मुताबिक, वो साल 1985 से शहर में सक्रीय थीं और लोकसभा चुनाव ( Loksabha Election ) से लेकर नगरीय निकाय ( Urban Bodies ) तक के चुनावी मौकों पर शहर में सक्रीय भूमिका में नज़र आईं। हालांकि, हालही में हुए विधानसभा और लोकसभा के चुनावों के दौरान स्वास्थ ठीक ना होने के कारण वो चुनावी प्रचार में शामिल नही हो पाईं थीं।



सुषमा स्वराज के निधन का कारण



आपको बता दें कि, साल 2016 से सुषमा स्वराज का स्वास्थ ठीक नहीं था। इसके कारण ही पूरी मुस्तैदी के साथ राजनीति में सक्रीय नहीं रह पा रहीं थीं। मंगलवार रात करीब 9 बजे उन्हें दिल का दौरा ( heart atteck ) पड़ा। इसके

सुषमा स्वराज का अंतिम और भावुक ट्वीट

आपको जानकर हैरानी होगी कि, निधन से ठीक दो घंटे पहले सुषमा स्वराज ने अंतिम ट्वीट ( sushma swaraj tweet ) भी किया था। उस ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई देते हुए लिखा था- प्रधानमंत्री जी आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी।

प्रधान मंत्री जी - आपका हार्दिक अभिनन्दन. मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी. @narendramodi ji - Thank you Prime Minister. Thank you very much. I was waiting to see this day in my lifetime.