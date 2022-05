संत मिलन की त्रिवेणी देख आँखों से छलके ख़ुशी के आंसू

एक ही परिवार में हो रही है दो जुड़वा बहनों की दीक्षा

Published: May 23, 2022 09:50:14 pm

रतलाम. बंधु बेलड़ी जैन आचार्य जिनचंद्रसागरसूरि आदि ठाणा की उपस्थिति में चाणोदिया परिवार में संत मिलन की त्रिवेणी संगम का भाव विभोर कर देने वाला मार्मिक प्रसंग सोमवार को रहा। संतोष व अनिल चाणोदिया सांसारिक परिवार से दीक्षित मुनि प्रियचंदसागर, साध्वी प्रज्ञरत्ना व साध्वी चन्द्रवर्षा एक साथ घर में आए। इस अविस्मरणीय प्रसंग को निहारने के लिए मुनि के सांसारिक पिता अनिल व भाई मयूर ने विगत आठ वर्ष से फल सेवन का त्याग कर रखा था। मुनि को भावविभोर परिजन श्रद्धापूर्वक अपने कंधों पर उठाते हुए जयकारे के साथ लेकर पहुंचे। अब संतोष चाणोदिया परिवार से उनकी जुड़वां बेटियां पलक और तनिष्का भी दीक्षा लेने जा रही है। इस तरह चाणोदिया पालरेचा परिवार में यह पांचवी दीक्षा होगी।

tears of happiness spilled from my eyes