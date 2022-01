फिर न्यूनतम स्तर पर आने लगा रात का तापमान

- सुबह 10 बजे तक छाया रहा कोहरा, रात का तापमान फिर पहुंचा 7.4 डिग्री पर

Published: January 11, 2022 10:56:25 am

रतलाम। मौसम का मिजाज हर दिन बदलता जा रहा है। कभी गर्मी का एेहसास होता है तो कभी सर्दी बढऩे लगती है। दो दिन पूर्व हुई ओलावृष्टि के बाद सोमवार की रविवार की रात के साथ ही सोमवार की सुबह काफी सर्द रही है। रात का तापमान लुढ़कर एक बार फिर से 7.4 डिग्री पर पहुंच गया है। वहीं सुबह जब लोगों की नींद खुली तो चारों ओर धूंध ही नजर आ रही थी, जिसके चलते तेज सर्दी का एेहसास हो रहा था।

temperature started coming down to the lowest level