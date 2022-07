Ratlam में महिलाओं को हो रही यह गंभीर बीमारी

- महिलाएं गर्भावस्था में डायबिटीज का शिकार, अजन्मे शिशु पर असर

- चिंतित कर रहा है महिलाओं में शुगर का बढ़ता आंकड़ा

सिकन्दर पारीक

रतलाम. अभी दुनिया में कदम भी नहीं रखा, उससे पहले ही बीमारियां घेरा बना लेती है। मध्यप्रदेश के कई जिलों में जेस्टेशनल डायबिटीज (गर्भावस्था के दौरान होने वाली डायबिटीज) की शिकार महिलाएं अजन्मे बच्चों को बीमारियां दे रही हैं। डायबिटीज का ग्राफ महिलाओं में धीरे धीरे बढ़ रहा है। गर्भावस्था में यह खतरनाक रूप ले लेता है, लेकिन अधिकांश इससे अनभिज्ञ हैं। गर्भवती महिला के शरीर में ब्लड शुगर लेवल मां और अजन्मे बच्चे, दोनों को प्रभावित करती है।

This serious disease is happening to women in Ratlam