ट्रेन दुर्घटना : कई ट्रेन 8 से 10 घंटे चल रही लेट, कई को किया कैंसल

मुंबई - रतलाम - नई दिल्ली राजधानी ट्रैक पर देर रात हुई बड़ी ट्रेन दुर्घटना का असर रतलाम रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला है। यहां पर आने वाली कई ट्रेन 8 से 10 घंटे देरी से चल रही है। इसके अलावा कई यात्री ट्रेन को रेलवे ने कैंसल कर दिया है।

BREAKING NEWS First strangled the woman, then did this work, see VIDEO