Indian Railway में संगठन की मान्यता के पहले बड़ा कदम, देखें VIDEO

भारतीय रेलवे में आने वाले दिनों में संगठन की मान्यता को लेकर चुनाव होना है। इसके पूर्व अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए वेस्टर्न रेलवे एम्प्लाइज यूनियन ने बड़ा कदम उठाया है।

Union's big step before the organization's recognition in railways