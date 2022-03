अनूठी आस्था : धधकते अंगारों पर निकले जब सैकड़ों लोग

मध्यप्रदेश में होली के बाद धधकते अंगारों पर चलने का अनूठा पर्व मनाया जाता है। माता के मंदिरों के बाहर इसका आयोजन होता है, देखें हमारे साथ आयोजन का वीडियो।

रतलाम. मध्यप्रदेश में होली के बाद धधकते अंगारों पर चलने का पर्व मनाया जाता है। माता के मंदिरों के बाहर इसका आयोजन होता है। शहर से लेकर गांव - गांव इसका आयोजन होता है। रतलाम जिले के नामली अंतर्गत मेवासा में यह आयोजन हुआ। देखें हमारे साथ आयोजन का वीडियो।

Unique Faith : When hundreds of people came out on the blazing embers