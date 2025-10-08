UPSC New Logo Launched: एमपी की वेदांशी का क्रिएशन बना संघ लोक सेवा आयोग की नई पहचान, बाजार में आएंगे 100 रुपए के सिक्के

UPSC New Logo Launched Designed by vedanshi borana from ratlam madhya pradesh: यूपीएससी की वेबसाइट पर नजर आ रहे हैं एमपी के वेदांशी के डिजाइन किए UPSC New Logo (दाएं) बाएं रतलाम की रहने वाली वेदांशी बोराना। (फोटो पत्रिका/ UPSC Website)
UPSC New Logo Launched: रतलाम की वेदांशी बोराना (Vedanshi Borana) ने भारत की प्रतिष्ठित संस्था संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के लिए लोगो व सेन्टरी यूनिट व 100 रुपए के स्मारक सिक्के की डिजाइन तैयार की। यूपीएससी के लोगो (UPSC New Logo Launched) व सेनेटरी यूनिट डिजाइन का आयोग के पदाधिकारियों ने चयन कर 99 वें स्थापना दिवस पर दिल्ली में लॉन्च कर दिया। आने वाले दिनों में 100 रुपए के स्मारक सिक्के (UPSC Monument coin 100 Rupees) भी लॉन्च होंगे।
अभी तक यूपीएससी का राष्ट्रीय चिह्न था। अब यह एमपी की रतलाम की रहने वाली वेदांशी के बनाए ये लोगो संस्थान की नई पहचान होंगे। यूपीएससी की वेवसाइट आदि पर यह लोगो नजर आ रहे हैं। रतलाम की वेदांशी हरियाणा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में क्युनिकेशन डिजाइन की चौथे वर्ष की छात्रा हैं।
बता दें कि नए लोगो के साथ-साथ आयोग ने एक विशेष शताब्दी लोगो भी पेश किया है। इसमें तरंग के आकार की आकृति दिखाई गई है, जो आयोग की सौ साल की यात्रा की प्रगतिशीलता, दृढ़ता और समय के साथ बदलने की क्षमता को दर्शा रही है। इस लोगो में ‘100’ अंक के अंतिम ‘0’ के भीतर UPSC का प्रतीक शामिल किया गया है। यह न केवल सौ साल की यात्रा का जश्न है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि UPSC ने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।
शताब्दी वर्ष को और खास बनाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने एक नई पहल भी की है। इसका नाम है 'My UPSC Interview: From Dream to Reality'। इस पोर्टल (innovateindia.mygov.in/upsc/) के माध्यम से वर्तमान और पूर्व सिविल सेवकों को आमंत्रित किया गया है कि वे अपने UPSC Interview से जुड़े अनुभव शेयर करें। बता दें कि यह प्रक्रिया 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। इसके बाद चुने गए अनुभवों को एकत्रित कर शताब्दी वर्ष 2026 के दौरान प्रकाशित किया जाएगा। आयोग का ये कदम नए अभ्यर्थियों के लिए प्रेरणादायक साबित होगा। वहीं इन्हें साक्षात्कार की बेहतर समझ भी मिलेगी।
