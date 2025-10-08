UPSC New Logo Launched: एमपी की वेदांशी का क्रिएशन बना संघ लोक सेवा आयोग की नई पहचान, बाजार में आएंगे 100 रुपए के सिक्के

शताब्दी वर्ष को और खास बनाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने एक नई पहल भी की है। इसका नाम है 'My UPSC Interview: From Dream to Reality'। इस पोर्टल (innovateindia.mygov.in/upsc/) के माध्यम से वर्तमान और पूर्व सिविल सेवकों को आमंत्रित किया गया है कि वे अपने UPSC Interview से जुड़े अनुभव शेयर करें। बता दें कि यह प्रक्रिया 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। इसके बाद चुने गए अनुभवों को एकत्रित कर शताब्दी वर्ष 2026 के दौरान प्रकाशित किया जाएगा। आयोग का ये कदम नए अभ्यर्थियों के लिए प्रेरणादायक साबित होगा। वहीं इन्हें साक्षात्कार की बेहतर समझ भी मिलेगी।