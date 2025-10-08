Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

UPSC New Logo Launched: एमपी की वेदांशी का क्रिएशन बना संघ लोक सेवा आयोग की नई पहचान, बाजार में आएंगे 100 रुपए के सिक्के

UPSC New Logo Launched : मध्य प्रदेश की वेदांशी बोराना ने डिजाइन किए हैं भारत की प्रतिष्ठित संस्था संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के लिए लोगो व सेन्टरी यूनिट व 100 रुपए के स्मारक सिक्के, जल्द ही जारी होंगे 100 रुपए के स्मारक सिक्के... दिखेगी शताब्दी वर्ष की झलक।

2 min read

रतलाम

image

Sanjana Kumar

Oct 08, 2025

UPSC New Logo Launched Designed by vedanshi borana from ratlam madhya pradesh

UPSC New Logo Launched Designed by vedanshi borana from ratlam madhya pradesh: यूपीएससी की वेबसाइट पर नजर आ रहे हैं एमपी के वेदांशी के डिजाइन किए UPSC New Logo (दाएं) बाएं रतलाम की रहने वाली वेदांशी बोराना। (फोटो पत्रिका/ UPSC Website)

UPSC New Logo Launched: रतलाम की वेदांशी बोराना (Vedanshi Borana) ने भारत की प्रतिष्ठित संस्था संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के लिए लोगो व सेन्टरी यूनिट व 100 रुपए के स्मारक सिक्के की डिजाइन तैयार की। यूपीएससी के लोगो (UPSC New Logo Launched) व सेनेटरी यूनिट डिजाइन का आयोग के पदाधिकारियों ने चयन कर 99 वें स्थापना दिवस पर दिल्ली में लॉन्च कर दिया। आने वाले दिनों में 100 रुपए के स्मारक सिक्के (UPSC Monument coin 100 Rupees) भी लॉन्च होंगे।

अभी तक UPSC का राष्ट्रीय चिह्न था, लेकिन अब लोगो बना नई पहचान

अभी तक यूपीएससी का राष्ट्रीय चिह्न था। अब यह एमपी की रतलाम की रहने वाली वेदांशी के बनाए ये लोगो संस्थान की नई पहचान होंगे। यूपीएससी की वेवसाइट आदि पर यह लोगो नजर आ रहे हैं। रतलाम की वेदांशी हरियाणा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में क्युनिकेशन डिजाइन की चौथे वर्ष की छात्रा हैं।

विशेष शताब्दी लोगो की भी झलक

बता दें कि नए लोगो के साथ-साथ आयोग ने एक विशेष शताब्दी लोगो भी पेश किया है। इसमें तरंग के आकार की आकृति दिखाई गई है, जो आयोग की सौ साल की यात्रा की प्रगतिशीलता, दृढ़ता और समय के साथ बदलने की क्षमता को दर्शा रही है। इस लोगो में ‘100’ अंक के अंतिम ‘0’ के भीतर UPSC का प्रतीक शामिल किया गया है। यह न केवल सौ साल की यात्रा का जश्न है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि UPSC ने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

सिविल सेवकों के लिए नई पहल भी- My UPSC Interview

शताब्दी वर्ष को और खास बनाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने एक नई पहल भी की है। इसका नाम है 'My UPSC Interview: From Dream to Reality'। इस पोर्टल (innovateindia.mygov.in/upsc/) के माध्यम से वर्तमान और पूर्व सिविल सेवकों को आमंत्रित किया गया है कि वे अपने UPSC Interview से जुड़े अनुभव शेयर करें। बता दें कि यह प्रक्रिया 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। इसके बाद चुने गए अनुभवों को एकत्रित कर शताब्दी वर्ष 2026 के दौरान प्रकाशित किया जाएगा। आयोग का ये कदम नए अभ्यर्थियों के लिए प्रेरणादायक साबित होगा। वहीं इन्हें साक्षात्कार की बेहतर समझ भी मिलेगी।

ये भी पढ़ें

एमपी में अब तक 21 मासूमों की मौत, सरकार में हड़कंप, सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग
भोपाल
Cough Syrup Death cases increased 4 more children died in MP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Oct 2025 10:38 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / UPSC New Logo Launched: एमपी की वेदांशी का क्रिएशन बना संघ लोक सेवा आयोग की नई पहचान, बाजार में आएंगे 100 रुपए के सिक्के

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में 11 से 15 अक्टूबर के बीच निरस्त रहेंगी कई ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट

rail
रतलाम

झांसी रेलवे स्टेशन पर अपग्रेडेशन कार्य के चलते एमपी से गुजरने वाली ये 4 ट्रेनें निरस्त, 7 के रूट बदले..

INDIAN RAILWAY
रतलाम

दिवाली के बाद कांग्रेस में होगा फेरबदल, तय होगी नई कार्यसमिति

ratlam congress block president appointment mp news
रतलाम

’57 अनधिकृत कॉलोनियों’ को मिलेंगी सारी सुविधाएं, निर्माण की भी अनुमति

(सोर्स: सोशल मीडिया)
रतलाम

बिस्किट के पैकेट में पाकिस्तानी झंडे, परिवार के उड़े होश, अब तीन राज्यों की पुलिस तलाश रही नेटवर्क

MP News
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.