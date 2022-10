यहां खत्म हुआ यूरिया, भटकते रहे अन्नदाता

रतलाम. यूरिया पर्याप्त मात्रा में है...कृषि विभाग अधिकारियों के दावे आखिरकार गुरुवार को खोखले साबित हो गए। यूरिया की उम्मीद लेकर रतलाम वितरण केंद्रों पर पहुंचे किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ा, उन्हे वितरण केंद्र कर्मचारियों से दो टूक जवाब मिला यूरिया खत्म हो चुका है, अब रेक लगे तब आना, किसानों ने पूछा कब तक लगेंगी रेक तो कर्मचारियों ने कहा चार से छह दिन का समय लगेगा।

Updated: October 14, 2022 11:46:57 am

हमें भी नहीं मिला यूरिया

ढिकवा के किसान कमलसिंह एवं एक अन्य किसान अशोक जाट ने बताया कि यूरिया दिलीप नगर और कृषि उपज मंडी एमपी एग्रो के वितरण केंद्र पर खत्म हो गया है। वर्तमान में मटर इसकी जरुरत होती है। अब भाटपचलाना वाले से बात की है वह 330 रुपए में दे देगा। इसके बाद गेहूं की फसल में लगेगा। मंडी वितरण केंद्र से करीब 70-80 किसान खाली लौट गए।

Urea ended here, the food donor kept wandering