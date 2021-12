गीजर का उपयोग बढ़ाएगा आपका बिजली बिल

एक घर में गीजर पांच से आठ रूपए तक की लेता हैं बिजली

रतलाम. तापमान में पिछले एक सप्ताह में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। अभी न्यूनतम तापमान 7/8 डिग्री के करीब है, लगभग सभी लोग गर्म पानी के नहाने एवं अन्य कार्यों में उपयोग कर रहे हैं। रतलाम, उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच , जावरा जैसे शहरों में पचास फीसदी घरों में बिजली के गीजर का उपयोग होता है। प्रायः एक मध्यमवर्गीय परिवार का गीजर एक यूनिट तक बिजली ले लेता है। इस तरह रोज गर्मी पानी की लागत आठ रूपए आ रही है।

Burfanpur: Give electricity bill of 10 thousand to the servant, collectorate disease