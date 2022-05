Video : सुविधा कुछ नहीं, फिर भी विदेशी खेल में गोल्ड ला रही हमारी बेटियां

मध्य प्रदेश के रतलाम में अंग्रेजी खेल में हमारी बेटियां गोल्ड लेकर आ रही है। बात सुविधा देने की हो तो हाथ सरकार की तरफ से फिलहाल खाली है।

Updated: May 19, 2022 10:56:19 am

रतलाम. कुश्ती और एथलेटिक्स में पहचान रखने वाले रतलाम में अब रग्बी फुटबॉल नए खेल के तौर पर अपनाया जा रहा है। हालांकि दुनियाभर के कई देशों में यह वर्षो से खेला जा रहा है, लेकिन देश के कम ही राज्यों के शहरों तक इसका फैलाव हो पाया है। ऐसे में रतलाम की बेटियों ने पत्थर वाले मैदान पर कड़ा अभ्यास कर खुद की अलग पहचान तो कायम की है, साथ ही प्रदेश की टीम में शामिल होकर तमगा भी पाया है। आम तौर पर पेशेवर लीग वाले इस खेल के लिए संसाधन जुटाना भी मुश्किल होता है, लेकिन बेटियां खुद संसाधन भी जुटाती है।

Sports : Nothing convenience, yet our daughters are bringing gold