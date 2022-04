Video जो राम विरोधी, वो राक्षस है, पत्थर बाजों के लिए बोले पंडित प्रदीप मिश्रा

मध्यप्रदेश के सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा रतलाम में श्री शिव महापुराण कथा चल रही है। कथा में देशभर में श्री रामयात्रा पर पत्थर चलाने वालों सहित मंदिर तोडऩे वालों को राक्षस कह दिया।

रतलाम. मध्यप्रदेश के सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा रतलाम में श्री शिव महापुराण कथा चल रही है। कथा में देशभर में श्री रामयात्रा पर पत्थर चलाने वालों सहित मंदिर तोडऩे वालों को राक्षस कह दिया। भगवान श्री राम का विरोध कुछ लोग करते है, भगवान राम का विरोध तो हर युग में राक्षसों ने किया है। तुम मंदिर तोड़ते रहो, हम बनाते रहेंगे।

Video Who is anti Ram, he is a demon, Pandit Mishra told stone pelters