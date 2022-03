बर्बाद फसल : नेता खेत में, किसान सड़क पर, अधिकारी बैठक में, देखें वीडियो

मध्यप्रदेश के रतलाम में बुधवार रात हुई तेज बारिश व ओलावृष्टि के बाद फसले तबाह हो गई। गुरुवार को किसान अपनी उपज को देखकर आंसू बहा रहा है। ऐसे में परेशानी किसान सड़क पर उतरे व जमकर नारेबाजी करते हुए धरना दिया। मध्यप्रदेश के मंदसौर में कलेक्टर ने संजीदगी दिखाई है व स्वयं मैदान में अमले के साथ उतर गए है। जबकि रतलााम में आमजन से दूरी बनाने वाले कलेक्टर बैठक में व्यस्त है।

Wasted crop: Leader in field, farmer on road, officer in meeting, watch video