देखें खास वीडियो : रतलाम महापौर ने गुपचुप कर दिया बड़ा काम

कोरोना काल ने देश - दुनिया के लिए अपने और अपनों के स्वास्थ्य की चिंता के लिए सभी को सजग किया है। इससे नगर निगम भी अछुता नहीं रहा और ४९ वार्डो में सर्वे कराकर 30 वार्ड में रहने वाले करीब दो लाख रहवासियों के लिए बगीचा निर्माण के लिए स्थान तय कर लिया गया है। इन बगीचों की विशेषता ये होगी की इनमे पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग जिम होगी। इतना ही नहीं बच्चों के लिए झूले सहित अन्य संसाधन होंगे।

रतलाम. नगर निगम ने शहर के आम व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता करना शुरू कर दिया है। असल में कोरोना काल ने हर कोई को अपने स्वास्थ्य के लिए सतर्क किया है। ऐसे में नगर निगम भी इससे अलग नहीं रहा। शहर में 49 वार्डो में अगस्त माह में सर्वे कराने का कार्य निगम के लोक निर्माण विभाग ने किया है। इसके लिए वार्डो के उपयंत्रियों और सहायक यंत्रियों को लगाया गया। इसके बाद उसकी आई रिपोर्ट के आधार पर स्थान को आरक्षित कर लिया है।

