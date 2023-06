देखें VIDEO : भाजपा विधायक के बिगडे़ बोल, अपने ही कार्यकर्ताओं के लिए बोली ये बात

केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर मीडिया से बात के दौरान रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना के बोल अपने ही कार्यकर्ताओं के मामले में बिगड़ गए।

Watch VIDEO: Bad words of BJP MLA, said this for his own workers