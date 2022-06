देखें वीडियो : रतलाम में कांग्रेस ने किए पार्षद महापौर के नाम तय, यह है सूची

मध्यप्रदेश के रतलाम में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव के लिए शहर के 49 वार्ड में से 25 में अपने प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं। इधर भाजपा कोर कमेटी की बैठक महू रोड स्थित निजी होटल में चल रही है।

रतलाम. मध्यप्रदेश के रतलाम में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव के लिए शहर के 49 वार्ड में से 25 में अपने प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं। इसके लिए करीब ढ़ाई घंटे तक टिकट चयन समिति की बैठक हुई। समिति के कुछ सदस्यों ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए स्वयं के नाम भी वार्ड के पार्षद की सूची में डालकर अपना ही टिकट कर लिया। कुछ वार्ड ऐसे भी है जहां दो से लेकर तीन मजबूत दावेदार होने से सूची में सभी के नाम को शामिल किया गया। अब सूची को भोपाल भेज दिया गया है। पार्षद ही नहीं, इसके साथ - साथ महापौर के लिए भी नाम को अंतिम रुप दे दिया गया है। इधर भाजपा कोर कमेटी की बैठक महू रोड स्थित निजी होटल में चल रही है।

