देखें VIDEO : #Ratlam में कांग्रेस विधायक ने खाद की लूट करवा दी

Submitted by:

मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में गुरुवार को कांग्रेस विधायक मनोज चांवला ने खाद की लूट ही करवा दी। विधायक ने विपणन संघ के गोदाम का शटर खोला और किसानों को कह दिया, जिसको जितना चाहिए ले जाए। घटना के बाद कलेक्टर ने एसडीएम को बदल दिया है और एसपी के साथ घटना स्थल पहुंच गए है।

Watch VIDEO: Congress MLA got the fertilizer looted in Ratlam