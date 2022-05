BREAKING देखें वीडियो : रतलाम की बैंक ऑफ बड़ोदरा में भीषण आग, 6 एसी जले

मध्यप्रदेश के रतलाम में बैंक ऑफ बड़ोदरा में देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने से 6 एसी जल गए। आग लगने की सूचना पर नगर निगम की दमकल पहुंची तब तक काफी बड़ा नुकसान हो चुका था।

Updated: June 01, 2022 12:45:47 am

रतलाम. मध्यप्रदेश के रतलाम में बैंक ऑफ बड़ोदरा में देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने से 6 एसी जल गए। आग लगने की सूचना पर नगर निगम की दमकल पहुंची तब तक काफी बड़ा नुकसान हो चुका था।

Watch video: Fire in Ratlam's Bank of Vadodara, six ACs burnt