देखें वीडियो : दाम नहीं तो नाराज किसानों ने जलाई अपनी ही फसल

लहसुन के दाम नहीं मिलने पर किसान आक्रोशित, सैलाना में उपज में लगाई आग, जताया विरोध।

रतलाम. लहसुन का बंपर उत्पादन करने वाले किसान अब लहसुन के गिरे हुए दामों से परेशान हैं। कृषि मंडियों में अपनी उपज लेकर पहुंचे किसानों को लहसुन के दाम नहीं मिल पा रहे हैं। सैलाना में किसानों ने दाम कम मिलने पर लहसुन में आग लगा दी और विरोध प्रदर्शन करते हुए मंडी सचिव केके नरगावे को ज्ञापन दिया। शुक्रवार से मंडी गेट पर किसानों के आने पर रोक लगाने की मांग की गई, नहीं तो बड़ा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई है।

