देखें VIDEO : #Ratlam में विधायक धरने पर, पुलिस कर रही मुकदमे की तैयारी

मध्यप्रदेश के रतलाम में एक मासूम के साथ हुए बलात्कार के मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल मेडिकल कॉलेज में पीडि़ता से मिलने गए, वहां विवाद हुआ तो धरने पर बैठ गए है। इधर पुलिस इनके खिलाफ मुकदमे की तैयारी कर रही है। इसके बाद....देखें वीडियो।

Watch VIDEO: MLA on strike in Ratlam, police is preparing for trial