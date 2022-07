देखें वीडियो, #MP के महापौर ने डेडिकेट किया जनता के नाम यह गाना

रतलाम में नगर निगम चुनाव के बाद महापौर प्रहलाद पटेल ने शहर की जनता को डेडिकेट करते हुए गाना गाया, तेरे जैसा यार कहां....इतना ही नहीं, परिवार के आयोजन में जमकर नृत्य भी किया।

रतलाम. रतलाम में नगर निगम चुनाव के बाद महापौर प्रहलाद पटेल ने जनता को डेडिकेट करते हुए गाना गाया, तेरे जैसा यार कहां....इतना ही नहीं, परिवार के आयोजन में जमकर नृत्य भी किया। हालांकि परिवार के डांस के आयोजन को पुराना बताया जा रहा है। महापौर पटेल ने गाना शहर में गुरुवार को निकली भाजपा की रैली के दौरान गाया।

