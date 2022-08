देखें वीडियो : उज्जैन ही नहीं, यहां भी है महाकाल मंदिर

आपको अगर लगता है महाकाल मंदिर सिर्फ उज्जैन में है तो आप गलत है। मध्यप्रदेश में ही उज्जैन के करीब रतलाम जिले में भी एक अति प्राचीन महाकाल मंदिर है। इसमे कई विशेषता है।

रतलाम. उज्जैन के बाद अगर किसी महाकाल मंदिर के बारे में बात करेंगे तो अव्वल धराड़ का मंदिर रहेगा। वर्ष 1950 तक इसे ग्रामीण फुटला मंदिर कहते थे, जहां अब देश भर से श्रद्धालु आते हैं। जिला मूुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर फोरलेन पर स्थित इस मंदिर का निर्माण 12 ईस्वीं शताब्दी में परमार कालीन शासकों ने कराया था। ऐसे प्रमाण पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण में भी मिल चुके हैं। आज भी तीन मंजिला मंदिर के गर्भगृह में पंचमुखी महादेव, इसके ऊपर महाकाल विराजित हैं।

