देखें वीडियो : Ratlam एसपी ने बताया ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने का आसान उपाय

आधुनिक युग में मोबाइल के उपयोग के साथ-साथ लोगों के साथ साइबर अपराध बढ़ने लगे हैं। आपके समझने की शक्ति समाप्त होने पर शुरू होता है हैकर का दिमाग, इसलिए सावधानी हमें स्वयं को रखना जरूरी है।

रतलाम. हैकर का दिमाग आपके दिमाग से अधिक शक्तिशाली है। जहां आप सोचना बंद करते हैं, वहां वो सोच शुरू करते हैं। ऑनलाइन धोखे से बचना है तो सबसे बेहतर तरीका है कि जो सिम नंबर बैंक में दर्ज है, उसको कीपैड वाले मोबाइल में उपयोग करें। यह कहना है रतलाम पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी का। आईपीएस तिवारी से पत्रिका नेे ऑनलाइन अपराध को लेकर विस्तार से बात की।

Use the SIM number entered in the bank in a mobile with a keypad