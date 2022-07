देखें वीडियो : रतलाम में देर रात कांग्रेस के आयोजन पर पथराव

मध्यप्रदेश के रतलाम में कांग्रेस के एक वार्ड पार्षद के आयोजन में पथराव हुआ है। इसके बाद एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

Published: July 08, 2022 12:38:00 am

रतलाम. मध्यप्रदेश के रतलाम में कांग्रेस के एक वार्ड पार्षद के आयोजन में पथराव हुआ है। इसके बाद एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। घटना शहर के मोतीनगर की बताई जा रही है।

Breaking Dalit groom stopped from taking out procession on a mare