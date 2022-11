हम सुरक्षित थे, अब हमें भी यहां लगता है डर

रतलाम। हम सुरक्षित अपनी कॉलोनी में निवास कर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से अब हमें भी डर लगने लगा है, क्योंकि यहां आए दिन असामाजिक तत्वों और आवारा मवेशियों का डेरा जमा रहता है। सुरक्षित मीट टाउन कॉलोनी के रहवासी इन दिनों असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहां अब असामाजिक तत्वों का डर सताने लगा है। वहीं मंगलम सिटी की बात करें तो इस क्षेत्र में सुअरों और कुत्तों का आतंक लोगों को सताता रहता है। वार्ड क्रमांक 29 के रहवासी पटरी पार होकर भय के माहौल में रहने को मजबूर है।

