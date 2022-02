जब रावण को जाना पड़ा प्रभु श्री राम की शरण में, देखें वीडियो

काशी की रामायण देखने उमड़ रहे भक्त जवाहर नगर में

रतलाम. करीब 50 से अधिक वर्ष हमकों इस रामायण मंडली को चलाते हुए हो गए। देश का कोई राज्य ऐसा नहीं बचा है, जहां आचार्य तुलसीदास रचित श्री रामचरित मानस व राधेश्याम रामायण के मिश्रित रुप का मंचन नहीं किया हो। कभी - कभी कलाकार की सेहत भी खराब हो जाती है, तब रावण हो या कुंभकरण, सभी को भगवान प्रभु श्री राम की शरण में जाकर ही बेहतर सेहत को मांगना पड़ता है।

When Ravana had to go in the shelter of Lord Shri Ram