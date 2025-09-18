“मेरे पति को जेल में जहर देकर मारा गया”, एलेक्सी नवलनी की विधवा पत्नी का बड़ा खुलासा

रूस (Russia) के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के आलोचक और विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी (Alexei Navalny) की पिछले साल 16 फरवरी को जेल में रहस्यमयी स्थिति में मौत हो गई थी। मौत से पहले नवलनी जनवरी 2021 से जेल में बंद थे और उन्हें पहले 11 साल और फिर 19 साल की जेल की सज़ा मिली हुई थी। कई लोगों ने नवलनी की मौत को मर्डर बताते हुए इसके पीछे पुतिन का हाथ बताया था। हालांकि जेल अधिकारियों ने कहा था कि नवलनी की मौत प्राकृतिक कारण से हुई थी और इसमें पुतिन के भागीदारी का कोई सबूत नहीं मिला था और मामला वहीं दब गया था। अब इस मामले में उनकी विधवा पत्नी ने एक बड़ा खुलासा किया है।
नवलनी की विधवा पत्नी यूलिया नवाल्नाया (Yulia Navalnaya), जो विदेश में रहती है, ने हाल ही में एक हैरान करने वाला खुलासा किया है। नवाल्नाया ने एक वीडियो मैसेज के ज़रिए बताया कि नवलनी की मौत किसी प्राकृतिक कारण से नहीं, बल्कि जेल में जहर देने की वजह से हुई थी।
नवाल्नाया ने कहा कि नवालनी की मौत के बाद उनके सहयोगियों ने गुप्त रूप से उनके बायोलॉजिकल सैंपल्स किसी तरह रूस से बाहर भेजे थे। इन सैंपल्स की जांच दो अलग-अलग देशों की दो स्वतंत्र लैबों में किया गया। यूलिया के अनुसार दोनों लैबों की जांच में एक ही बात सामने आई कि नवलनी को जेल में जहर दिया गया था, जिस वजह से उनकी मौत हो गई थी। नवाल्नाया ने बताया कि नवलनी के के बायोलॉजिकल सैंपल्स उन्हें 2024 में ही मिल गए थे, लेकिन लैबों की जांच के परिणाम कुछ समय पहले ही मिले।
नवाल्नाया ने उन दोनों लैबों, जहाँ नवलनी के के बायोलॉजिकल सैंपल्स की जांच की गई, उनसे अपील की है कि सच को दबाए नहीं, बल्कि सामने लाए। नवाल्नाया ने कहा है कि पुतिन को खुश करने के लिए चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह संभव है कि उनके पति की मौत के पीछे पुतिन का ही हाथ था।