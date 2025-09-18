“मेरे पति को जेल में जहर देकर मारा गया”, एलेक्सी नवलनी की विधवा पत्नी का बड़ा खुलासा

रूस (Russia) के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के आलोचक और विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी (Alexei Navalny) की पिछले साल 16 फरवरी को जेल में रहस्यमयी स्थिति में मौत हो गई थी। मौत से पहले नवलनी जनवरी 2021 से जेल में बंद थे और उन्हें पहले 11 साल और फिर 19 साल की जेल की सज़ा मिली हुई थी। कई लोगों ने नवलनी की मौत को मर्डर बताते हुए इसके पीछे पुतिन का हाथ बताया था। हालांकि जेल अधिकारियों ने कहा था कि नवलनी की मौत प्राकृतिक कारण से हुई थी और इसमें पुतिन के भागीदारी का कोई सबूत नहीं मिला था और मामला वहीं दब गया था। अब इस मामले में उनकी विधवा पत्नी ने एक बड़ा खुलासा किया है।