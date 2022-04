Aaj Ka Panchang: 2 अप्रैल 2022 के पंचांग से जानिए नवरात्रि घटस्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त

2 April 2022 Ka Panchang: नवरात्रि पर कलश स्थापना के सबसे शुभ मुहूर्त जानिए 2 अप्रैल 2022 के पंचांग से।

नई दिल्ली Published: April 02, 2022 07:07:43 am

Today Panchang: आज चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इस दिन से हिंदू नव वर्ष (Hindu Nav Varsh) की शुरुआत हो जाती है। साथ ही इस दिन से हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व नवरात्र (Navratri) भी शुरू हो जाता है। पंचांग अनुसार इस बार नवरात्र 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक रहेंगे। नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना किया जाता है। जानिए घटस्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त पंचांग से।

नवरात्रि घट स्थापना और कलश स्थापना मुहूर्त 2022 (navratri ghat sthapna muhurat 2022)

घटस्थापना मुहूर्त - 06:10 AM से 08:31 AM

घटस्थापना अभिजित मुहूर्त - 12:00 PM से 12:50 PM

प्रतिपदा तिथि प्रारम्भ - अप्रैल 01, 2022 को 11:53 AM बजे

प्रतिपदा तिथि समाप्त - अप्रैल 02, 2022 को 11:58 AM बजे

2 अप्रैल 2022 का पूरा पंचांग (Aaj Ka Panchang 2 April 2022) पूर्णिमान्त महीना-चैत्र

पक्ष-शुक्ल पक्ष

तिथि-प्रतिपदा (11:58 ए एम तक)

नक्षत्र-रेवती (11:21 ए एम तक)

योग-इन्द्र (08:31 ए एम तक)

करण-बव (11:58 ए एम तक)

द्वितीय करण-बालव (12:13 ए एम, अप्रैल 03 तक)

सूर्य राशि-मीन

चन्द्र राशि-मीन (11:21 ए एम तक)

राहुकाल-09:18 ए एम से 10:51 ए एम

गुलिक काल-06:10 ए एम से 07:44 ए एम

यमगण्ड-01:59 पी एम से 03:32 पी एम

अभिजित मुहूर्त-12:00 पी एम से 12:50 पी एम

दुर्मुहूर्त-06:10 ए एम से 07:00 ए एम

दुर्मुहूर्त07:00 ए एम से 07:50 ए एम

अमृत काल-08:53 ए एम से 10:32 ए एम

अमृत काल-05:02 ए एम, अप्रैल 03 से 06:43 ए एम, अप्रैल 03

