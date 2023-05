दो करोड़ रुपए में एक कथा करते हैं बागेश्वर महाराज, इस लड़की से होगी पंडित धीरेंद्र शास्त्री की शादी

भोपालPublished: May 18, 2023 12:10:11 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Exploring the Life, Career and Net Worth of Bagesvar Maharaj: बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री इन दिनों देशभर में घूम रहे हैं। उनकी कथाओं और कार्यक्रमों में लाखों लोग जुटते हैं इसलिए खासतौर पर राजनीतिक दलों के लोग पंडित शास्त्री को बुलाते हैं और कथा या प्रोग्राम कराते हैं। उनके कार्यक्रम बेहद खर्चीले होते हैं।