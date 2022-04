हनुमान जन्मोत्सव विशेष- श्री हनुमान पूजन के नियम, सावधानियां और विशिष्ठ तरीका

Hanuman Janmotsav April 2022 इस बार शनिवार 16 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव यानि हनुमान जयंती

श्री हनुमानजी की पूजा का तरीका (How to do Hanuman Puja) :

1. इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान-ध्यान से निवृत हो व्रत का संकल्प लेने के पश्चात पूजा की तैयारी करनी चाहिए।